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1 час назад

Мужчина случайно снял на видео, как за ним бежит медведь

Житель Бразилии вовремя отдыха в Куршавеле случайно столкнулся с медведем. Только об этом он узнал лишь после просмотра видео, которое мужчина снял во время спуска с горы. Об этом пишет Daily Star.

Один из своих спусков с горы на сноуборде житель Бразилии решил запечатлеть на видео. И только потом мужчина увидел, что в кадр попал и медведь, который решил устроить за ним погоню.

Сноубордиста настолько рассмешило и удивило увиденное, что он решил опубликовать ролик на своей странице в Instgram. В комментариях пользователи не могли поверить, что на элитном курорте вот так запросто могут гулять медведи, но рады, что все обошлось без происшествий.

Ранее едва не утонувший леопард был спасен из 15-метрового колодца.

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