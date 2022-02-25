Мужчина случайно снял на видео, как за ним бежит медведь

Житель Бразилии вовремя отдыха в Куршавеле случайно столкнулся с медведем. Только об этом он узнал лишь после просмотра видео, которое мужчина снял во время спуска с горы. Об этом пишет Daily Star.

Один из своих спусков с горы на сноуборде житель Бразилии решил запечатлеть на видео. И только потом мужчина увидел, что в кадр попал и медведь, который решил устроить за ним погоню.