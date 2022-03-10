На английской ферме родился ягненок-мутант

Ферма Уайтхаус находится в английском графстве Нортумберленд. Недавно там появился необычный ягненок с пятью ногами. Новость о необычном новорожденном опубликовали журналисты британского издания The Mirror.

Фото: Whitehouse Farm/Facebook Whitehouse Farm/Facebook

Хизер Хогарти работает на ферме Уайтхаус и является владелицей животного. Она рассказала, что ягненок родился в «красивую» дату – 22 февраля 2022 года. А его особенность заводчики увидели сразу после появления животного на свет.

«Нога расположена на передней левой части туловища животного, это просто лишняя нога, которая растет из плеча. Это необычное явление, но иногда такое случается у животных. У нас множество животных рождается с инвалидностью. Как правило, их, как это ни печально, усыпляют», — поделилась Хизер.

Владелица заявила, что жестокая участь не постигнет малыша. На ферме его будут содержать до тех пор, пока ягненок сможет вести нормальную жизнь.

«Сейчас мы присматриваем за ним, и, возможно, ему удастся удалить лишнюю ногу», — отметила она.

Хизер Хогарти также поделилась, что на ферме уже рождалась пятиногая овца – девять лет назад. У нее «лишняя» нога была удалена. Впоследствии овца смогла родить здоровое потомство.