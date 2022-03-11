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1 час назад

Запасшийся "Макдоналдсом" россиянин вызвал споры

Мира Маркина

Пользователь Reddit с ником noahstemann поделился фотографией холодильника, заполненного бургерами из "Макдоналдса". Он рассказал, что его друг решил сделать запасы на период временного закрытия ресторанов быстрого питания. Снимок вызвал споры среди комментаторов.

Запасшийся "Макдоналдсом" россиянин вызвал споры
Фото: РамблерРамблер
Reddit

На фотографии видно холодильник, который изнутри заполнен бургерами. Также на кадрах можно увидеть и другие продукты: молоко, ананас, брынзу, яйца и овощи.

"Если это не для личного использования, звучит как хорошая идея для бизнеса", — написал один из комментаторов. Ему ответили, что бургеры уже начали продавать на одном из российских сайтов по завышенной цене.

При этом пользователи не согласились, насколько оправданными могут быть запасы из "Макдоналдса". Один из комментаторов заявил, что бургеры со временем черствеют, и невозможно их вернуть к жизни даже при нагревании. Другие пользователи с ним не согласились и заявили, что бургеры можно разогревать в микроволновке.

Ранее сообщалось, что россияне начали продавать санкционные товары.

Безумный мир,McDonald's,
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