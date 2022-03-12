Британка подарила собаке ошейник стоимостью 86 миллионов

Ювелир Натали Кнауф, проживающая в Лондоне, изготовила ошейник для собаки стоимостью около 500 000 фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Фото: Кадр из фильма "Братц" Кадр из фильма "Братц"

Украшение Натали сделал для своего любимого померанского шпица по кличке Полли. Любимый питомец Кнауф теперь щеголяет в ошейнике, инкрустированном 91 бриллиантом, каждый из которых весит 15 карат.

По словам Натали, собаки не хуже хозяев и заслуживают того, чтобы выглядеть так же красиво. Женщина согласна, что ошейник обошелся ей в крупную сумму (в пересчете на русские деньги около 86 миллионов рублей), но уверена, что ее Полли достойна самого лучшего и готова баловать четвероногую любимицу.