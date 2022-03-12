Британка подарила собаке ошейник стоимостью 86 миллионов

Ювелир Натали Кнауф, проживающая в Лондоне, изготовила ошейник для собаки стоимостью около 500 000 фунтов стерлингов, сообщает The Sun.
Украшение Натали сделал для своего любимого померанского шпица по кличке Полли. Любимый питомец Кнауф теперь щеголяет в ошейнике, инкрустированном 91 бриллиантом, каждый из которых весит 15 карат.
По словам Натали, собаки не хуже хозяев и заслуживают того, чтобы выглядеть так же красиво. Женщина согласна, что ошейник обошелся ей в крупную сумму (в пересчете на русские деньги около 86 миллионов рублей), но уверена, что ее Полли достойна самого лучшего и готова баловать четвероногую любимицу.
Правда, надевает дорогой ошейник хозяйка лишь по особенным случаям (например, на выставки), кроме того, Натали наняла для песика телохранителя, поскольку переживает за безопасность Полли, когда на ее шея украшена россыпью бриллиантов.