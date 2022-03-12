Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
37 минут назад

Британка подарила собаке ошейник стоимостью 86 миллионов

Мира Маркина

Ювелир Натали Кнауф, проживающая в Лондоне, изготовила ошейник для собаки стоимостью около 500 000 фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Британка подарила собаке ошейник стоимостью 86 миллионов
Фото: Кадр из фильма "Братц"Кадр из фильма "Братц"

Украшение Натали сделал для своего любимого померанского шпица по кличке Полли. Любимый питомец Кнауф теперь щеголяет в ошейнике, инкрустированном 91 бриллиантом, каждый из которых весит 15 карат.

По словам Натали, собаки не хуже хозяев и заслуживают того, чтобы выглядеть так же красиво. Женщина согласна, что ошейник обошелся ей в крупную сумму (в пересчете на русские деньги около 86 миллионов рублей), но уверена, что ее Полли достойна самого лучшего и готова баловать четвероногую любимицу.

Правда, надевает дорогой ошейник хозяйка лишь по особенным случаям (например, на выставки), кроме того, Натали наняла для песика телохранителя, поскольку переживает за безопасность Полли, когда на ее шея украшена россыпью бриллиантов.

Ранее кот с внешностью лемура покорил соцсети.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители