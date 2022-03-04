Кот с внешностью лемура покорил соцсети

Ричи – мейн-кун из Франции. Необычная внешность кота вызвала у интернет-пользователей ассоциацию с лемуром. Все дело в окрасе. Издание Metro рассказывает, как питомец обрел популярность.

Фото: @richie_the_mainecoon_ @richie_the_mainecoon_

В доме француженки Адрианы необыкновенный кот появился в начале пандемии – девушка приютила Ричи. Как и многие хозяева, девушка часто фотографировала и снимала на видео своего питомца. Один из роликов, выложенный в интернет, стал по-настоящему вирусным и собрал миллионы просмотров.

«Интернет буквально сошел с ума. Я даже нашла кадры с Ричи в китайских соцсетях. Он действительно уникален, я больше не видела мейн-кунов, похожих на него», — рассказала изданию хозяйка Ричи.

По словам Адрианы, грозная внешность Ричи создает обманчивое впечатление. На самом деле, ее питомец – социализированный и дружелюбный кот. Аккаунт необычного кота в Инстаграме собрал 126 тысяч подписчиков. Адриана ведет страничку Ричи не только для того, чтобы публиковать фотографии питомца, но и ради распространения важной информации о том, как нужно ухаживать за котами этой породы.

«Он нуждается в тщательном уходе. Например, если он выходит на улицу, мне приходится чистить его мех, который собирает всю грязь», — отметила женщина.