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3 часа назад

Набор Lego продают за 1 500 000 рублей

Мира Маркина

Объявление о продаже конструктора появилось на портале "Авито".

Набор Lego продают за 1 500 000 рублей
Фото: Кадр из фильма "ЛЕГО Фильм-2"Кадр из фильма "ЛЕГО Фильм-2"

Игрушечную модель Сиднейского оперного театра продает пользователь по имени Андрей. Продавец уверяет, что конструктор совершенно новый, коробка не вскрывалась.

Авито

Это самая высокая стоимость Lego, другие продавцы предлагают такой конструктор за гораздо меньшую цену: до 61,5 тысячи рублей.

Напомним, что компания Lego приостановила ввоз продукции в Россию, однако фирменные магазины продолжат работу в стране.

Ранее о приостановке деятельности в Российской Федерации объявили и другие компании, в числе которых "Макдоналдс" и IKEA. Продажей продукции также занялись пользователи "Авито", так на портале появились обявления, в которых предлагают купить знаменитую икеевскую акулу за десятки миллионов рублей.

Безумный мир,McDonald's,Ikea,
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