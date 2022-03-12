Набор Lego продают за 1 500 000 рублей

Это самая высокая стоимость Lego, другие продавцы предлагают такой конструктор за гораздо меньшую цену: до 61,5 тысячи рублей.

Ранее о приостановке деятельности в Российской Федерации объявили и другие компании, в числе которых "Макдоналдс" и IKEA. Продажей продукции также занялись пользователи "Авито", так на портале появились обявления, в которых предлагают купить знаменитую икеевскую акулу за десятки миллионов рублей.