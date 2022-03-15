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41 минуту назад

Кит прокатил путешественников в лодке на своей спине: видео

Стелла Шмель

Неподалеку от Герреро-Негро, города в Мексике, серый кит подхватил на себе лодку с людьми и поплыл вместе с ней на своей спине. Этот удивительный случай смогли запечатлеть очевидцы. Издание Daily Mail опубликовало ролик.

На видео видно, как над поверхностью воды поднимается кит, который находится под лодкой. Люди, находящиеся внутри, были шокированы происходящим, так как кит поплыл вместе с этой лодкой на своей спине.

"Он хочет нас покатать!",

- воскликнул один из пассажиров.

Кит был настроен дружелюбно и продолжал свои забавы около двух часов.

"Он веселился и подплывал к нам, чтобы поиграть и поласкаться",

- рассказал очевидец событий.

Ранее мы писали, что на видео попали жующие салат капибары.

Безумный мир,Видео,
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