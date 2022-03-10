Жующие салат капибары попали на видео

Блогер из Японии Накамура Сейсакусе поделилась на YouTube видео с капибарами, обитающими в зоопарке Идзу Сяботэн, расположенном в японском городе Ито, префектуре Сидзуока. На кадрах видно, как капибары, живущие в загоне, встают на задние лапы ради того, чтобы посетители зоопарка покормили их салатными листьями.

Стоит отметить, что зоопарк Идзу Сяботэн известен своим ботаническим садом, а также капитанами, которые обитают там в большом количестве. Чаще всего капибары встречаются в тропических частях Центральной и Южной Америки. Обитают преимущественно у водоемов. Могут также жить в горах, недалеко от рек на высоте до 1300 метров над уровнем моря.