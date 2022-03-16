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2 часа назад

Мужчину укусила «законсервированная» змея

Мира Маркина

Жителя китайской провинции Хэйлунцзян укусила змея, помещенная в банку с лечебной настойкой. Новость о странном происшествии сообщает Сhina Times.

Мужчину укусила «законсервированная» змея
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пострадавший сделал «змеиное вино»: купил на рынке ядовитых рептилий, поместил каждую в банку со спиртом и оставил настаиваться на год. Мужчина решил, что народное средство поможет его сыну, страдающему хроническим заболеванием. До этого семья перепробовала множество лекарств, но все они оказались бесполезными.

Когда спустя год мужчина открыл банку, чтобы достать змею, та его укусила в руку. Пострадавшего экстренно госпитализировали, врачи смогли его спасти.

Змея могла выжить по двум причинам. Есть предположение экспертов о том, что банка была закрыта неплотно и поступающего кислорода рептилии оказалось достаточно для сохранения жизни. Еще одна причина – способность некоторых змей впадать в анабиоз. В экстремальной ситуации рептилии могут контролировать скорость собственного метаболизма и выживать таким образом.

Ранее мы рассказывали о том, как американка решила клонировать собственного кота, но результат оказался совершенно не таким, на который она рассчитывала.

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