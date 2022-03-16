Мужчину укусила «законсервированная» змея

Жителя китайской провинции Хэйлунцзян укусила змея, помещенная в банку с лечебной настойкой. Новость о странном происшествии сообщает Сhina Times.

Пострадавший сделал «змеиное вино»: купил на рынке ядовитых рептилий, поместил каждую в банку со спиртом и оставил настаиваться на год. Мужчина решил, что народное средство поможет его сыну, страдающему хроническим заболеванием. До этого семья перепробовала множество лекарств, но все они оказались бесполезными.

Когда спустя год мужчина открыл банку, чтобы достать змею, та его укусила в руку. Пострадавшего экстренно госпитализировали, врачи смогли его спасти.

Змея могла выжить по двум причинам. Есть предположение экспертов о том, что банка была закрыта неплотно и поступающего кислорода рептилии оказалось достаточно для сохранения жизни. Еще одна причина – способность некоторых змей впадать в анабиоз. В экстремальной ситуации рептилии могут контролировать скорость собственного метаболизма и выживать таким образом.