«Самая тяжелая картофелина в мире» оказалась пустышкой

Новозеландские фермеры вырастили, как им казалось, самую огромную картофелину в мире. Однако проведенная для регистрации рекорда генетическая экспертиза дала неожиданный результат. Новость об этом появилась на портале UPI.

Колин и Донна Крейг-Браун в августе прошлого года выкопали на своем участке гигантский плод весом почти восемь килограммов. Они дали ему прозвище – «Дан». Новозеландцы решили подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса с просьбой признать необычную находку самой тяжелой картофелиной в мире.

Но генетическая экспертиза показала, что удивительный корнеплод является плодом одного из сортов тыквы.

«Я разочарован, но для нас он все равно Даг — самый большой картофель в мире», — заявил в интервью фермер Колин Крейг-Браун.

Колин рассказал журналистам, что не знает, каким образом такая тыква появилась на их с Донной участке. Вероятно, плод стал результатом скрещивания нескольких семян, которые фермеры сажали ранее. Теперь новозеландец намерен вырастить супер-картофелину сам и все-таки попасть в Книгу рекордов.