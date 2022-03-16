Мужчина нашел метеорит, оцененный в 130 тысяч долларов

Мужчина по имени Тони Уайлдинг из города Рексем, расположенном в Уэльсе, нашел метеорит, стоимость которого может составлять 130 тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post.
Мужчина рассказал, что увидел падающий метеорит ночью, когда был на заднем дворе своего дома. На его поиски он потратил полтора года.
"Я курил ночью на заднем дворе и заметил падающий огненный шар в небе над головой. Я посмотрел вверх и увидел летевший низко метеорит. Через несколько секунд он погас. При этом не было никаких звуков, он просто исчез, оставив только следы дыма"
По мнению Уалдинга, метеорит пролетел настолько низко над домом, что при желании его можно было сбить футбольным мячом. После падения он искал метеорит полтора года и нашел его в поле.
Мужчина планирует отдать его на экспертизу. Предварительно, стоимость килограммового метеорита может достигать 130 тысяч долларов.
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