Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Мужчина нашел метеорит, оцененный в 130 тысяч долларов

Мария Каткова

Мужчина по имени Тони Уайлдинг из города Рексем, расположенном в Уэльсе, нашел метеорит, стоимость которого может составлять 130 тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина нашел метеорит, оцененный в 130 тысяч долларов
Фото: РамблерРамблер

Мужчина рассказал, что увидел падающий метеорит ночью, когда был на заднем дворе своего дома. На его поиски он потратил полтора года.

"Я курил ночью на заднем дворе и заметил падающий огненный шар в небе над головой. Я посмотрел вверх и увидел летевший низко метеорит. Через несколько секунд он погас. При этом не было никаких звуков, он просто исчез, оставив только следы дыма"

По мнению Уалдинга, метеорит пролетел настолько низко над домом, что при желании его можно было сбить футбольным мячом. После падения он искал метеорит полтора года и нашел его в поле.

Мужчина планирует отдать его на экспертизу. Предварительно, стоимость килограммового метеорита может достигать 130 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что полицейский перекрыл движение, чтобы выдры перешли дорогу.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители