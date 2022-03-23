Большие белые акулы умеют «дружить»

«Изучение социальной динамики крупных морских хищников в дикой природе — это сложная задача. Мы устанавливали биологические датчики на белых акул у берегов Мексики, чтобы следить за их поведением и временем, проводимым вместе с другими выбранными нами таким же образом акулами. Выяснилось, что они могут образовывать весьма устойчивые объединения, не распадавшиеся по крайней мере в течение нескольких дней. Однако имелась масса нюансов в том, как вели себя при этом те или иные акулы. И обычно они подолгу оставались рядом с другими особями, если тем удавалось одолеть особенно крупную добычу», — поделился подробностями автор статьи, Яннис Папастаматиу (Международный университет Флориды).