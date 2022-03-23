Большие белые акулы умеют «дружить»

Океанологи наблюдали за поведением больших белых акул Carcharodon carcharias и пришли к выводу: эти хищники не любят проводить время в одиночестве. Статья об этом появилась в журнале Biology Letters.
Например, отправляясь на поиски пищи, самые грозные хищники океанических вод берут с собой напарника из числа сородичей. Эту необычную особенность поведения обнаружили исследователи из Флориды. Они наблюдали за повадками шести больших белых акул (тремя самцами и тремя самками) у мексиканского побережья и отметили, что на охоту рыбы-хищники сбивались в пары, причем с особями своего пола. Далее они искали добычу в колонии тюленей у острова Гуадалупе. Исследователи заметили, что некоторые пары проводили вместе несколько дней.
Есть предположение, что «работа» в паре помогает менее ловким особям обучиться мастерству охоты у более успешных сородичей. И «чувство плеча», знакомое людям, здесь ни при чем.
«Изучение социальной динамики крупных морских хищников в дикой природе — это сложная задача. Мы устанавливали биологические датчики на белых акул у берегов Мексики, чтобы следить за их поведением и временем, проводимым вместе с другими выбранными нами таким же образом акулами. Выяснилось, что они могут образовывать весьма устойчивые объединения, не распадавшиеся по крайней мере в течение нескольких дней. Однако имелась масса нюансов в том, как вели себя при этом те или иные акулы. И обычно они подолгу оставались рядом с другими особями, если тем удавалось одолеть особенно крупную добычу», — поделился подробностями автор статьи, Яннис Папастаматиу (Международный университет Флориды).
Видеокамеры и датчики, которые прикрепили на акул, позволили изучить не только их тягу к парной охоте, но и сам стиль добывания пищи. Одни белые акулы предпочли искать добычу на мелководье, другие – на глубине. Для некоторых особей охота днем была более предпочтительной. Другие их сородичи добывали пищу исключительно ночью.
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