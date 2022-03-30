Редкие пауки величиной с ладонь расплодились в Англии

Эти пауки входят в число самых крупных в Англии. Размеры самок вида Dolomedes fimbriatus сопоставимы по величине с человеческой ладонью (до семи сантиметров, если измерять вместе с ногами).

Несколько лет назад эти пауки оказались на пороге исчезновения. Усилиями специалистов Королевского общества защиты птиц (RSPB) удалось спасти популяцию охотников полосатых. К 2022 году насчитывалось уже несколько тысяч самок Dolomedes fimbriatus. Теперь пауки расплодились до такой степени, что скоро их можно будет встретить не только в безлюдных местах.