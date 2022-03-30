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4 часа назад

Редкие пауки величиной с ладонь расплодились в Англии

Мира Маркина

В Великобритании выросла популяция «охотников полосатых» – редких пауков Dolomedes fimbriatus. Новость об этом появилась на сайте портала Liverpool Echo.

Редкие пауки величиной с ладонь расплодились в Англии
Фото: flickr.comflickr.com

Эти пауки входят в число самых крупных в Англии. Размеры самок вида Dolomedes fimbriatus сопоставимы по величине с человеческой ладонью (до семи сантиметров, если измерять вместе с ногами).

Несколько лет назад эти пауки оказались на пороге исчезновения. Усилиями специалистов Королевского общества защиты птиц (RSPB) удалось спасти популяцию охотников полосатых. К 2022 году насчитывалось уже несколько тысяч самок Dolomedes fimbriatus. Теперь пауки расплодились до такой степени, что скоро их можно будет встретить не только в безлюдных местах.

«Это одно из самых редких беспозвоночных в Великобритании, и оно не уступает другим по красоте. Мы очень гордимся той ролью, которую сыграли в их спасении наш заповедник и наша команда. Самки имеют впечатляющие размеры, но элегантны и довольно красивы, даже для арахнофобов (вроде меня)», – поделился Тим Струдвик, представитель Королевского общества защиты птиц.

Ранее мы рассказывали о том, какое открытие сделали ученые, изучив жизнь 130 тысяч попугаев.

Безумный мир,
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