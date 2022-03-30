Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
4 часа назад

Раскрыта тайна долголетия попугаев

Мира Маркина

Ученые Института поведения животных Макса Планка задались вопросом: чем обусловлена продолжительность жизни некоторых видов попугаев? Они выяснили, что она связана со строением мозга. Результаты исследований ученых опубликованы в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Раскрыта тайна долголетия попугаев
Фото: flickr.comflickr.com

Чтобы прийти к вышеупомянутому выводу, исследователям пришлось проанализировать сведения о продолжительности жизни более чем 130 тысячах попугаев. В числе долгожителей оказались большой желтохохлый какаду и красный ара. Птицы этих видов живут в среднем от 25 до 30 лет, отдельные особи – до 80.

Далее ученые сопоставили продолжительность жизни попугаев с размерами их мозга, а также когнитивными способностями. Ведь сообразительность позволяет птицам в первую очередь выживать – таково было предположение исследователей.

Выяснилось, что чем больше мозг птицы, тем дольше она живет. Ведь таким особям требуется больше времени для роста этого органа.

«Это подтверждает идею о том, что в целом более крупный мозг позволяет животным лучше адаптироваться и жить дольше. Например, если у них закончится любимая еда, они могут научиться находить что-то новое и таким образом выживать», — объяснили свою гипотезу авторы работы.

Ранее мы рассказывали о том, испытывают ли эмоции животные.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители