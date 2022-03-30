Раскрыта тайна долголетия попугаев

Ученые Института поведения животных Макса Планка задались вопросом: чем обусловлена продолжительность жизни некоторых видов попугаев? Они выяснили, что она связана со строением мозга. Результаты исследований ученых опубликованы в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Чтобы прийти к вышеупомянутому выводу, исследователям пришлось проанализировать сведения о продолжительности жизни более чем 130 тысячах попугаев. В числе долгожителей оказались большой желтохохлый какаду и красный ара. Птицы этих видов живут в среднем от 25 до 30 лет, отдельные особи – до 80.

Далее ученые сопоставили продолжительность жизни попугаев с размерами их мозга, а также когнитивными способностями. Ведь сообразительность позволяет птицам в первую очередь выживать – таково было предположение исследователей.

Выяснилось, что чем больше мозг птицы, тем дольше она живет. Ведь таким особям требуется больше времени для роста этого органа.

«Это подтверждает идею о том, что в целом более крупный мозг позволяет животным лучше адаптироваться и жить дольше. Например, если у них закончится любимая еда, они могут научиться находить что-то новое и таким образом выживать», — объяснили свою гипотезу авторы работы.