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2 часа назад

В Германии собака получила штраф за превышение скорости

Дарья Амосова

Портал The Dodo сообщает, что собака из Германии получила штраф за превышение скорости. ПДД на самом деле нарушил владелец пса. Питомец просто невовремя запрыгнул на колени к водителю, попав в объектив дорожной камеры.

В Германии собака получила штраф за превышение скорости
Фото: thedodo.comthedodo.com

Издание отмечает, что автомобилист получил штраф за превышение скорости по почте. Открыв конверт, мужчина не смог сдержать смех: в кадр фотофиксации попала его собака на водительском сидении.

«Моей первой реакцией было: "Этого не может быть"».

Хозяин отметил, что снимок вышел случайно.

«Обычно мы пристегиваем собаку специальным ремнем для безопасности. В тот день мой дядя забыл это сделать, и собака на него прыгнула. Самое смешное, что он пробыл на коленях всего три секунды», — рассказал племянник хозяина пса.

Хозяин мог бы успешно оспорить квитанцию: нет никаких доказательств того, что именно он был за рулем в тот день. Однако владелец все равно оплатил штраф в размере €50. Как полиция отреагировала на забавный случай, не сообщается.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что двухметровая змея забралась в дом и спряталась в диване.

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