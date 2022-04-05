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45 минут назад

Двухметровая змея забралась в дом и спряталась в диване

Мария Иглина

Житель американского города Сан-Диего, штат Калифорния, обнаружил двухметровую простуженную змею, которая спряталась у него в диване. Об этом сообщает телестанция WDBJ 7.

Двухметровая змея забралась в дом и спряталась в диване
Фото: unsplash.comunsplash.com

Американец обратился за помощью к змеелову Алексу Трехо, которого повергла находка в шок:

"Я увидел свернувшегося под подушкой тонкохвостого лазающего полоза длиной два метра. Проще найти лежащие на земле часы Rolex, чем такую змею".

Как отметил Трехо, такие змеи встречаются довольно редко и вырастают до двух с половиной метров в длину. После отлова пресмыкающегося змеелов обнаружил, что полоз простудился:

"У меня есть хороший друг, который работает с такими экзотическими животными. Сейчас он занимается лечением змеи. Мы надеемся, что ее состояние улучшится".

Трехо предположил, что полоз был чьим-то домашним животным, но сбежал от хозяина и забрался в чужой дом.

Ранее ученые обнаружили математические способности у скатов.

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