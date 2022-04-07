Мужчина ушел в декрет по уходу за макакой

В Бишкекском зоопарке у яванской макаки появился детеныш. Спасти маму не удалось, поэтому теперь малыша выхаживает сотрудник зоопарка Анатолий. Об этом сообщает корреспондент "МИР 24" Аида Аматбекова.

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Анатолий забрал макаку домой. Он кормит малыша из пипетки по графику, носит на руках. А руководство зоопарка отправило своего сотрудника в декретный отпуск.

"Кормлю его днем каждые два часа, а ночью каждые два с половиной. Ставлю таймер, просыпаюсь, включаю чайник, разогреваю пищу, остужаю, бужу его, кормлю, делаю массаж, укачиваю. И через два часа все повторяется",

– поделился Анатолий.

Совсем недавно мужчина взял еще одно животное под опеку. Новорожденный бельчонок выпал из дупла и теперь тоже живет дома у Анатолия.