Мужчина ушел в декрет по уходу за макакой

В Бишкекском зоопарке у яванской макаки появился детеныш. Спасти маму не удалось, поэтому теперь малыша выхаживает сотрудник зоопарка Анатолий. Об этом сообщает корреспондент "МИР 24" Аида Аматбекова.
Анатолий забрал макаку домой. Он кормит малыша из пипетки по графику, носит на руках. А руководство зоопарка отправило своего сотрудника в декретный отпуск.
"Кормлю его днем каждые два часа, а ночью каждые два с половиной. Ставлю таймер, просыпаюсь, включаю чайник, разогреваю пищу, остужаю, бужу его, кормлю, делаю массаж, укачиваю. И через два часа все повторяется",
– поделился Анатолий.
Совсем недавно мужчина взял еще одно животное под опеку. Новорожденный бельчонок выпал из дупла и теперь тоже живет дома у Анатолия.