Женщина помыла посуду и оказалась в больнице

Жительница Малайзии попала в больницу из-за неосторожности во время мытья посуды, сообщает издание World of Buzz.
Женщина пыталась отмыть от тарелки кусочек засохшей вермишели. Он не оттирался губкой, поэтому малазийка решила подцепить его ногтем. Вермишель застряла под ногтем, убрать ее самостоятельно у домохозяйки не получилось. Женщина погрузила пострадавший палец в теплую воду, но это не помогло – избавиться от инородного кусочка пищи не получилось. Когда боль стала невыносимой, малазийка обратилась в больницу.
«Я пыталась терпеть боль, но не смогла», — вспоминает потерпевшая.
Женщина обошла три больницы, но только в последней ей предложили два варианта лечения. Первый – удалить ноготь полностью и устранить причину воспаления. Второй – ввести в палец обезболивающее и попытаться достать кусок пищи. Пациентке понравился второй способ. Он оказался рабочим.
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