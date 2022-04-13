Женщина помыла посуду и оказалась в больнице

Жительница Малайзии попала в больницу из-за неосторожности во время мытья посуды, сообщает издание World of Buzz.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Женщина пыталась отмыть от тарелки кусочек засохшей вермишели. Он не оттирался губкой, поэтому малазийка решила подцепить его ногтем. Вермишель застряла под ногтем, убрать ее самостоятельно у домохозяйки не получилось. Женщина погрузила пострадавший палец в теплую воду, но это не помогло – избавиться от инородного кусочка пищи не получилось. Когда боль стала невыносимой, малазийка обратилась в больницу.

«Я пыталась терпеть боль, но не смогла», — вспоминает потерпевшая.

Женщина обошла три больницы, но только в последней ей предложили два варианта лечения. Первый – удалить ноготь полностью и устранить причину воспаления. Второй – ввести в палец обезболивающее и попытаться достать кусок пищи. Пациентке понравился второй способ. Он оказался рабочим.