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23 минуты назад

Женщина помыла посуду и оказалась в больнице

Мира Маркина

Жительница Малайзии попала в больницу из-за неосторожности во время мытья посуды, сообщает издание World of Buzz.

Женщина помыла посуду и оказалась в больнице
Фото: unsplash.comunsplash.com

Женщина пыталась отмыть от тарелки кусочек засохшей вермишели. Он не оттирался губкой, поэтому малазийка решила подцепить его ногтем. Вермишель застряла под ногтем, убрать ее самостоятельно у домохозяйки не получилось. Женщина погрузила пострадавший палец в теплую воду, но это не помогло – избавиться от инородного кусочка пищи не получилось. Когда боль стала невыносимой, малазийка обратилась в больницу.

«Я пыталась терпеть боль, но не смогла», — вспоминает потерпевшая.

Женщина обошла три больницы, но только в последней ей предложили два варианта лечения. Первый – удалить ноготь полностью и устранить причину воспаления. Второй – ввести в палец обезболивающее и попытаться достать кусок пищи. Пациентке понравился второй способ. Он оказался рабочим.

Порой даже самая рядовая ситуация может обернуться неожиданными последствиями. Ранее мы рассказывали о том, как безопасно открыть дверь, если ее заклинило.

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