Выгнанный с курорта медведь вернулся за любимым печеньем

На горнолыжный курорт в Роккаразо в Италии вернулся изгнанный дикий медведь, который воровал с помойки местной пекарни любимое печенье бискотти. Об этом сообщает Daily Mirror.

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После инцидента, которое произошло в декабре, хищника поймали и переместили в вольер в другом районе, но вскоре выпустили на волю. Через некоторое время медведь вновь вернулся в пекарню.

То же самое произошло в марте. Зверь более двух недель добирался до горнолыжного курорта, он преодолел более 150 километров, а затем вновь отправился воровать печенье.