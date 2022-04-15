Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
48 минут назад

Выгнанный с курорта медведь вернулся за любимым печеньем

Мария Иглина

На горнолыжный курорт в Роккаразо в Италии вернулся изгнанный дикий медведь, который воровал с помойки местной пекарни любимое печенье бискотти. Об этом сообщает Daily Mirror.

Выгнанный с курорта медведь вернулся за любимым печеньем
Фото: unsplash.comunsplash.com

После инцидента, которое произошло в декабре, хищника поймали и переместили в вольер в другом районе, но вскоре выпустили на волю. Через некоторое время медведь вновь вернулся в пекарню.

То же самое произошло в марте. Зверь более двух недель добирался до горнолыжного курорта, он преодолел более 150 километров, а затем вновь отправился воровать печенье.

По данным представителей расположенного недалеко от Роккаразо национального парка Майелла, медведь относится к редкому апеннинскому подвиду, которых в мире осталось не более 50-60.

Ранее рыбак выловил «монструозного» голубого сома и поставил рекорд.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители