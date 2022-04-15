Выгнанный с курорта медведь вернулся за любимым печеньем

На горнолыжный курорт в Роккаразо в Италии вернулся изгнанный дикий медведь, который воровал с помойки местной пекарни любимое печенье бискотти. Об этом сообщает Daily Mirror.
После инцидента, которое произошло в декабре, хищника поймали и переместили в вольер в другом районе, но вскоре выпустили на волю. Через некоторое время медведь вновь вернулся в пекарню.
То же самое произошло в марте. Зверь более двух недель добирался до горнолыжного курорта, он преодолел более 150 километров, а затем вновь отправился воровать печенье.
По данным представителей расположенного недалеко от Роккаразо национального парка Майелла, медведь относится к редкому апеннинскому подвиду, которых в мире осталось не более 50-60.