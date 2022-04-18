Россиянки в бикини на льдине попали на видео

Девушки из Архангельской области в купальниках сплавились на льдине по реке Вычегда. Видео с места событий появилось в группе «Моржи Коряжмы» в соцсети ВКонтакте.

Девушки не только плыли по реке, а также загорали на льдинах, но и купались в Вычегде несмотря на сугробы, все еще лежащие на берегу. Некоторые девушки предусмотрительно надели шапки.

Кадр из видео

Согласно данным, опубликованным сервисом «Яндекс.Погода», 17 апреля температура воздуха в Коряжме не превышала шести градусов тепла. Вода в реке Вычегда прогрелась до 0,2 градусов.