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2 часа назад

Россиянки в бикини на льдине попали на видео

Мира Маркина

Девушки из Архангельской области в купальниках сплавились на льдине по реке Вычегда. Видео с места событий появилось в группе «Моржи Коряжмы» в соцсети ВКонтакте.

Девушки не только плыли по реке, а также загорали на льдинах, но и купались в Вычегде несмотря на сугробы, все еще лежащие на берегу. Некоторые девушки предусмотрительно надели шапки.

Кадр из видео

Согласно данным, опубликованным сервисом «Яндекс.Погода», 17 апреля температура воздуха в Коряжме не превышала шести градусов тепла. Вода в реке Вычегда прогрелась до 0,2 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, как женщина переплыла океан на веслах и установила мировой рекорд.

Безумный мир,Видео,
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