«Врата ада» в калифорнийском озере вновь открылись

Тем не менее, необычному явлению нашлось вполне резонное объяснение. Дело в том, что на дне озера есть туннель шириной 22 метра и длиной 75 метров. Он был построен еще в 50-е годы прошлого столетия. Туннель открывается, когда уровень воды в озере достигает почти пяти метров, выполняя функцию дренажного отверстия.