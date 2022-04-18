«Врата ада» в калифорнийском озере вновь открылись

Удивительное явление застали посетители озера Берриесса в долине Напа (штат Калифорния), сообщает Daily Express. На поверхности воды образовалась воронка колоссального диаметра – 22 метра, которую журналисты местных изданий окрестили «вратами ада».
Тем не менее, необычному явлению нашлось вполне резонное объяснение. Дело в том, что на дне озера есть туннель шириной 22 метра и длиной 75 метров. Он был построен еще в 50-е годы прошлого столетия. Туннель открывается, когда уровень воды в озере достигает почти пяти метров, выполняя функцию дренажного отверстия.
Одна из главных причин увеличения объема воды в Берриессе – сильные сезонные дожди. Подобное уже происходило с озером в 2018 и 2019 годах.
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