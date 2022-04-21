Нападение акулы-людоеда на лодку попало на видео

На австралийском побережье, недалеко от города Манджера гигантская акула напала на лодку, в которой плыла семья, сообщает Daily Mail. Момент атаки пассажиры сняли на видео.

Дэвид Такфилд, рыбак по профессии, плыл на лодке вместе со своей женой Куньей и 14-летним сыном Шелби. Семейная идиллия была разрушена в один момент, когда подросток стал доставать улов, а вслед за снастями на поверхность воды выпрыгнула четырехметровая белая акула.

Хищница вцепилась зубами в мотор лодки. Он оказался серьезно поврежден. Акула кружила у недосягаемой добычи в течение часа, а после исчезла.

Члены семьи Дэвида заявляют, что вряд ли когда-нибудь забудут эту рыбалку.