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3 часа назад

Нападение акулы-людоеда на лодку попало на видео

Мира Маркина

На австралийском побережье, недалеко от города Манджера гигантская акула напала на лодку, в которой плыла семья, сообщает Daily Mail. Момент атаки пассажиры сняли на видео.

Дэвид Такфилд, рыбак по профессии, плыл на лодке вместе со своей женой Куньей и 14-летним сыном Шелби. Семейная идиллия была разрушена в один момент, когда подросток стал доставать улов, а вслед за снастями на поверхность воды выпрыгнула четырехметровая белая акула.

Хищница вцепилась зубами в мотор лодки. Он оказался серьезно поврежден. Акула кружила у недосягаемой добычи в течение часа, а после исчезла.

Члены семьи Дэвида заявляют, что вряд ли когда-нибудь забудут эту рыбалку.

«У меня были мурашки, я никогда не видел такую большую акулу», — признался Дэвид.

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Безумный мир,Видео,
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