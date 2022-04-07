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2 часа назад

Загадочное место, которое не могут объяснить ученые: видео

Катерина Саломе

В болотистой дельте реки Парана, протекающей близ Буэнос Айреса (Аргентина) находится необычный остров. Фантастическое место получило название Глаз. Прославилось оно, прежде всего, своей необычной формой — идеально круглой. Но помимо этого удивляет и то, что остров вращается. Его диаметр составляет 119 метров.

Блогерша @yana.leventseva рассказала, что при обнаружении загадочного острова ученые были просто в замешательстве. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте. Примечательно, что в первые его увидели на Google Maps, но не придали находке должного значения, подумав, что это лишь сбой системы.

Когда и как образовался остров, выяснить до сих пор не удалось. Ясно одно: в 2003 году он уже существовал. Но местные жители видели его и раньше, правда обходили стороной. По их мнению, в этой аномальной области живет злой дух. Уфологи тем временем придерживаются другой точки зрения: они уверены, что остров скрывают инопланетный корабль или подводный вход в базу инопланетян.

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