В болотистой дельте реки Парана, протекающей близ Буэнос Айреса (Аргентина) находится необычный остров. Фантастическое место получило название Глаз. Прославилось оно, прежде всего, своей необычной формой — идеально круглой. Но помимо этого удивляет и то, что остров вращается. Его диаметр составляет 119 метров.

Блогерша @yana.leventseva рассказала, что при обнаружении загадочного острова ученые были просто в замешательстве. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте. Примечательно, что в первые его увидели на Google Maps, но не придали находке должного значения, подумав, что это лишь сбой системы.

Когда и как образовался остров, выяснить до сих пор не удалось. Ясно одно: в 2003 году он уже существовал. Но местные жители видели его и раньше, правда обходили стороной. По их мнению, в этой аномальной области живет злой дух. Уфологи тем временем придерживаются другой точки зрения: они уверены, что остров скрывают инопланетный корабль или подводный вход в базу инопланетян.