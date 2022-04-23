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1 час назад

Кот переплыл канал, чтобы его не спасали волонтеры

Мира Маркина

В Санкт-Петербурге специалисты Службы спасения животных получили вызов о необходимости спасти кота из ниши набережной канала Крюкова. Однако вызволить животное из беды оказалось не так и просто.

Кот переплыл канал, чтобы его не спасали волонтеры
Фото: unsplash.comunsplash.com

Когда спасатели прибыли на место, кот, испугавшись людей, выпрыгнул из ниши и переплыл канал, чтобы спрятаться в такой же нише.

vk.com/@koshkispas

"Кот оказался истинной грозой улиц. Боевой кот. Его загнали в угол, он сражался, но не сдавался. Шипение, рык, зубы и когти. В дело шло все. Наконец, кота удалось подтащить к себе и прижать рукой. Запихнул кота в переноску и отдал наверх. Кота выпустили у ближайшего подвала. И он ушел, гордо подняв хвост", — рассказал об операции спасатель Леонид.

Чтобы помочь коту, волонтеры провели в ледяной Неве не меньше часа.

Ранее мы рассказывали о нападении акулы-людоеда на семью рыбака из Австралии.

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