Американец нашел в стене еду 60-летней давности из Макдоналдса

Парень поделился фотографией находки с пользователями Reddit, написав, что нашел пакеты с едой в стене, занимаясь ремонтом ванной комнаты и кухни. Он подчеркнул, что никакого запаха не было и нет, а еды даже не была покусана мышами. Пакеты из самого популярного ресторана быстрого питания были завернуты в кусок ткани.

Пользователи в комментариях начали предполагать, с какого года там пролежал этот "клад", но сам хозяин квартиры убежден, что найденному около 60 лет. По его словам, дом был построен в 1959 году и примерно в то же время совсем рядом открылся Макдоналдс, по этой причине он считает, что именно в то время еда и оказалась спрятанной в стене его жилища.