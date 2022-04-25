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39 минут назад

Американец нашел в стене еду 60-летней давности из Макдоналдса

Мира Маркина

Житель штата Иллинойс во время ремонта нашел картошку фри из Макдоналдса, которая пролежала в стене около 60 лет.

Американец нашел в стене еду 60-летней давности из Макдоналдса
Фото: redditreddit

Парень поделился фотографией находки с пользователями Reddit, написав, что нашел пакеты с едой в стене, занимаясь ремонтом ванной комнаты и кухни. Он подчеркнул, что никакого запаха не было и нет, а еды даже не была покусана мышами. Пакеты из самого популярного ресторана быстрого питания были завернуты в кусок ткани.

Пользователи в комментариях начали предполагать, с какого года там пролежал этот "клад", но сам хозяин квартиры убежден, что найденному около 60 лет. По его словам, дом был построен в 1959 году и примерно в то же время совсем рядом открылся Макдоналдс, по этой причине он считает, что именно в то время еда и оказалась спрятанной в стене его жилища.

Ранее мы рассказывали, что американцы нашли в доме потайную комнату на случай конца света.

Безумный мир,McDonald's,
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