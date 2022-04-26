Японские ученые раскрыли необычные способности кошек

Ученые из университетов Киото (Kyoto University) и Азабу (Azabu University) в Японии провели исследование, в результате которого выяснилось, что кошки понимают человеческую речь. Полученные сведения опубликованы в статье для журнала Scientific Reports.

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К исследованию привлекли несколько десятков кошек. Испытуемых подбирали из числа тех, чьи хозяева содержат дома нескольких пушистых компаньонов. И в процессе экспериментов выяснилось, что большинство питомцев знают, как зовут других кошек-«соседей». Половина испытуемых научилась различать имена своих хозяев.

Чтобы проверить, понимает ли кошка, когда ее зовут по кличке, ученые провели другой эксперимент. Обращаясь к животному, они «смешивали» его кличку с кличками других питомцев (например, тех, которые жили с ним в одном доме). Затем кошек звали совершенно незнакомые им люди. И выяснилось, что более половины испытуемых реагируют только на свою кличку – шевелят ушами, поворачивают голову. Созвучные слова не вызывали реакции.

В третьем раунде исследований ученые из университета Киото расставили в разных местах помещения динамики и начали транслировать через них разные звуки. В том числе те, на которые кошки обычно откликаются. Если голос хозяина раздавался из разных мест, это приводило питомца в замешательство. То есть кошки хорошо ориентируются в пространстве и понимают, что человек не может телепортироваться.