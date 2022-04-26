Безумный прыжок россиянина с воздушного шара попал на видео

В телеграм-канале видеооператора Александра Селиванова появился ролик, герой которого совершает опасный трюк: его товарищ прыгает с оболочки воздушного шара на высоте 1,2 тысячи метров.
Опубликованное видео разошлось по интернету и сделало и оператора Александра, и автора прыжка Константина звездами. Экстремальный трюк бы снят в Уссурийске. Там мужчины договорились насчет прыжка с местными воздухоплавателями. Они помогали друзьям совершить трюк, управляя летательным аппаратом.
«Константин дает обратный отсчет и прыгает с оболочки, я лечу за ним. Парашют раскрывается, все отлично, я летаю еще вокруг него, но начинаются проблемы со связью. Тут я понимаю, что смотрю совсем в другую сторону, пришлось через всю «картину» лететь вслепую на другой край. Но после этого все стало отлично», — поделился изнанкой съемок видеооператор.
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