Безумный прыжок россиянина с воздушного шара попал на видео

«Константин дает обратный отсчет и прыгает с оболочки, я лечу за ним. Парашют раскрывается, все отлично, я летаю еще вокруг него, но начинаются проблемы со связью. Тут я понимаю, что смотрю совсем в другую сторону, пришлось через всю «картину» лететь вслепую на другой край. Но после этого все стало отлично», — поделился изнанкой съемок видеооператор.