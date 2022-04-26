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3 часа назад

Британец будет ждать своей очереди к зубному целых 8 лет

Мира Маркина

Мужчина из Англии захотел попасть на бесплатный прием к стоматологу, проверить состояние зубов и провести все необходимые процедуры, однако в то время, на которое он был записан, ему прийти не удалось, и он попытался перезаписаться.

Британец будет ждать своей очереди к зубному целых 8 лет
Фото: pixabay.compixabay.com

Оставив заявку на посещение врача в бесплатной стоматологии, британец вскоре получил ответ от клиники, в котором ему сообщили, что он в листе ожидания и его очередь теперь подойдет через 8 лет, рассказывает издание Mirror.

Опешивший мужчина поделился этим сообщением в Сети. Пост быстро распространился и вскоре он получил предложение от другого стоматолога, который готов был принять его срочно и совершенно бесплатно.

Ранее мы рассказывали, что россиянин прыгнул с воздушного шара, засняв это на видео.

Безумный мир,
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