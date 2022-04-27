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1 час назад

Японец случайно получил пособие за всех жителей города

Мария Каткова

Житель одного из городов в Японии случайно получил денежное пособие по COVID-19 на всех жителей города. Об этом сообщает Sora News.

Японец случайно получил пособие за всех жителей города
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Как сообщают местные издания, все произошло в городе Абу с населением около 3300 человек. Почти 500 семей подали заявление на материальную помощь от государства, но все ушло на счет лишь одного горожанина. Он получил 46,3 млн иен ($362 тысячи).

Когда стало известно об ошибке, чиновники связались с мужчиной, чтобы вернуть деньги. Однако он заявил, что "перевел все средства на счет в другом финансовом учреждении". Мэр города уже принес извинения жителям и пообещал выплатить все пособия. Юристы и полиция уже разбираются, как действовать в такой ситуации.

Ранее сообщалось, что японские ученые раскрыли необычные способности кошек.

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