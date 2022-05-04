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1 час назад

В Оренбургской области открыта весьма необычная вакансия

Мира Маркина

На портале Head Hunter появилась необычная вакансия, как заметили в издании Kp.ru. На работу в заповедник Бузулукский бор ищут сотрудника, который бы исполнял обязанности работника эко-поселения - по сути, крестьянина.

В Оренбургской области открыта весьма необычная вакансия
Фото: pixabay.compixabay.com

Условия работы таковы: до 5000р заработная плата, без учета налогов, питание, проживание на территории поселения, дополнительное медицинское страхование, костюм, тобучающие курсы (там же научат правильному соответствующему говору), смена по 4-6 часов, график работы - гибкий. В объявлении пишут, что есть вариант оформления дополнительных подработок.

От соискателя требуется ходить в историческом костюме, вести крестьянскую жизнь 16 века, возделывать культуры, кормить и ухаживать за скотом, проводить туристам экскурсии и рассказывать о крестьянском быте.

Ранее мы писали, что ученые узнали, как далеко от дома гуляют коты.

Безумный мир,
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