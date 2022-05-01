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1 час назад

Ученые узнали, как далеко от дома гуляют коты

Катя Кобышева

Ученые Норвежского университета наук о жизни решили узнать, как далеко от дома уходят коты и кошки, когда гуляют. Результаты научного исследования были опубликованы в издании Scientific Reports.

Ученые узнали, как далеко от дома гуляют коты
Фото: PxHerePxHere

Для проведения эксперимента исследователи выбрали небольшой город на севере Норвегии. Они обеспечили всех домашних котов и кошек специальными GPS-трекерами, которые позволяли отслеживать место нахождения животных. В результате ученые смогли составить карту кошачьих перемещений на заданной территории.

Выяснилось, что животные предпочитали не уходить слишком далеко от дома. Большую часть времени они находились в радиусе 50 метров от места постоянного обитания. В основном они гуляли во дворе или ближайшем к дому саду.

Самые смелые и любопытные животные отдалялись от дома максимум на 350 метров. Ученые поделились предположением, что на дальность перемещений влияет стерилизация. Кошки и коты, прошедшие эту операцию, предпочитают находиться ближе к дому. А вот у нестерилизованных котов и кошек, наоборот, тяга к приключениям может быть выражена сильнее.

Также "Рамблер" писал о том, что американцы нашли в стене еду из McDonald’s 1950-х годов.

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