Победительница лотереи тратит выигрыш на призраков

Сотрудница логистической фирмы Лора Хойл живет в Великобритании. Недавно женщина выиграла джекпот в лотерею и решила потратить все деньги на необычное увлечение. История выигрыша появилась на сайте издания Daily Mail.
Прежде чем сорвать куш, 40-летняя Лора вместе с 38-летним возлюбленным в течение трех лет пыталась выиграть в лотерею. Теперь пара в течение 30 лет будет получать по 10 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно (примерно 825,7 тыс. руб.).
Неожиданный крупный выигрыш подтолкнул Лору всерьез заняться давним хобби — поимкой приведений.
«Мы с Кирком участвуем во многих паранормальных мероприятиях, и я редактирую видео, которые мы снимаем (...) У меня все лучше и лучше получается, и недавно одно из наших видео отметил автор главного блога про охоту за привидениями. Это как если бы мне платили за редактирование видео в течение следующих 30 лет!» — рассказала победительница.
Ранее мы писали о необыкновенном поступке, на который пошла еще одна победительница лотереи из Великобритании.