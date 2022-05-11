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1 час назад

Победительница лотереи тратит выигрыш на призраков

Мира Маркина

Сотрудница логистической фирмы Лора Хойл живет в Великобритании. Недавно женщина выиграла джекпот в лотерею и решила потратить все деньги на необычное увлечение. История выигрыша появилась на сайте издания Daily Mail.

Победительница лотереи тратит выигрыш на призраков
Фото: Кадр из фильма "Охотники за приведениями" (2016)Кадр из фильма "Охотники за приведениями" (2016)

Прежде чем сорвать куш, 40-летняя Лора вместе с 38-летним возлюбленным в течение трех лет пыталась выиграть в лотерею. Теперь пара в течение 30 лет будет получать по 10 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно (примерно 825,7 тыс. руб.).

Неожиданный крупный выигрыш подтолкнул Лору всерьез заняться давним хобби — поимкой приведений.

«Мы с Кирком участвуем во многих паранормальных мероприятиях, и я редактирую видео, которые мы снимаем (...) У меня все лучше и лучше получается, и недавно одно из наших видео отметил автор главного блога про охоту за привидениями. Это как если бы мне платили за редактирование видео в течение следующих 30 лет!» — рассказала победительница.

Ранее мы писали о необыкновенном поступке, на который пошла еще одна победительница лотереи из Великобритании.

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