Победительница лотереи тратит выигрыш на призраков

«Мы с Кирком участвуем во многих паранормальных мероприятиях, и я редактирую видео, которые мы снимаем (...) У меня все лучше и лучше получается, и недавно одно из наших видео отметил автор главного блога про охоту за привидениями. Это как если бы мне платили за редактирование видео в течение следующих 30 лет!» — рассказала победительница.