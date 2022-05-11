Кровавое небо над Китаем попало на видео

В китайском городе Чжоушань люди оказались свидетелями странного явления. По неизвестной причине цвет неба стал кроваво-красным. Новость о событии появилась на портале LADBible.

Испуганные жители терялись в догадках: что стало причиной такого явления? В соцсетях люди стали публиковать снимки и ролики, на которых запечатлен ярко-красный небесный свод. Некоторые интернет-пользователи вовсе предположили, что это знамение о грядущем апокалипсисе.

Прервали панику местные метеорологи. Они объяснили, что небо «изменило» цвет из-за сочетания низко висящих облаков с преломлением света из местной гавани.

«При хороших погодных условиях вода в атмосфере образует аэрозоль, которая преломляет и рассеивает свет, создавая красное небо, которое видят люди», — резюмировали ученые.