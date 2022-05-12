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32 минуты назад

Морской лев прогнал отдыхающего с шезлонга и занял его место

Мира Маркина

Издание NDTV рассказывает, как пользователей сети рассмешило видео с камер наблюдения, на которые попал момент, как морской лев прогоняет человека с шезлонга и занимает его место.

Морской лев прогнал отдыхающего с шезлонга и занял его место
Фото: кадр из роликакадр из ролика

На кадрах, снятые совершенно случайно, видно, как животное выбирается из воды, напугав мужчину, отдыхающего на берегу. После того, как человек, не сопротивляясь, решает уступить место морскому льву, тот забирается на шезлонг и устраивается поудобнее, греясь под солнечными лучами.

Пользователей эти кадры очень повеселили, многие даже придумали подходящие комментарии:

"Ты загрязнаешь мой океан, а я займу твое место под солнцем" - писали в сети.

Сколько там пролежал морской лев и когда в итоге смог забрать свои вещи с шезлонга отдыхающий - осталось за кадром.

Ранее мы рассказывали, как сестры перепутали женихов из-за отключения света.

Безумный мир,
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