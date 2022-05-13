Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
4 часа назад

Рыбак поймал ската весом со взрослого льва

Катерина Саломе

Рыбак в Камбодже поймал ската длиной четыре метра и весом 181 килограмм. Об этом сообщает The Phnom Penh Post.

Рыбак поймал ската весом со взрослого льва
Фото: unsplash.comunsplash.com

Рыбалка проходила в расположенной возле реки Меконг деревни. Как рассказал местный охранник, рыбу поймал один из местных рыбаков, которому, увидев улов, пришлось звать на помощь соседей.

Жители деревни оперативно связались с членами проекта «Чудеса Меконга», деятельность которого связана с исследованием биоразнообразия реки. После того, как сотрудники взвесили ската, выяснилось, что его вес сравним с весом взрослого льва. После замеров рыбу выпустили обратно в реку.

Ранее мы писали о том, что морской лев прогнал отдыхающего с шезлонга и занял его место.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители