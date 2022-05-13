Рыбак поймал ската весом со взрослого льва

Рыбак в Камбодже поймал ската длиной четыре метра и весом 181 килограмм. Об этом сообщает The Phnom Penh Post.

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Рыбалка проходила в расположенной возле реки Меконг деревни. Как рассказал местный охранник, рыбу поймал один из местных рыбаков, которому, увидев улов, пришлось звать на помощь соседей.

Жители деревни оперативно связались с членами проекта «Чудеса Меконга», деятельность которого связана с исследованием биоразнообразия реки. После того, как сотрудники взвесили ската, выяснилось, что его вес сравним с весом взрослого льва. После замеров рыбу выпустили обратно в реку.