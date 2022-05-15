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1 час назад

В Ростове-на-Дону ищут психолога для раков

Катя Кобышева

Больше недели продолжаются поиски психолога для раков. Об этом пишет издание DON24.RU.

В Ростове-на-Дону ищут психолога для раков
Фото: PxHerePxHere

В одном из ресторанов Ростова-на-Дону открыта вакансия психолога для живых раков. Но достойного кандидата за неделю найти не смогли, поиски все еще идут.

В обязанности психолога входит следующее:

  • вести разговоры с членистоногими,
  • петь песни,
  • гладить,
  • помогать принимать водные процедуры.

Все эти действия, как полагают в ресторане, помогут ракам снизить уровень стресса непосредственно перед тем, как они будут приготовлены и поданы к столу. Зарплата психолога составит 40 тысяч рублей в месяц, график скользящий — 4/2 с 11:30 до 23:00.

Ростовчан в соцсетях выразили удивление, что специалиста до сих пор не нашли, ведь условия кажутся невероятно выгодными.

«Обожаю гладить раков», — пишет Микки Т. «Я готов», — заявил один из пользователей. «Все готовы…» — поддержала его Леся П. «Я могу им еще стихотворение перед смертью посвятить», — предлагают ростовчане свои услуги. Возможно кто-то из них обретет работу мечты.

Тем временем в Индии родители подали на сына в суд из-за отсутствия внуков.

Безумный мир,
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