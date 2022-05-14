В Индии родители подали на сына в суд из-за отсутствия внуков

Супружеская пара Санджив и Садхана Прасад подали иск в суд на своего сына и его жену. Причина — отсутствие внуков. Родители требуют родить наследника в течение года или выплатить компенсацию в размере 50 млн рупий (более 42 миллионов рублей). Об этом пишет Deutsche Welle.

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Супруги высчитали, сколько они потратили на на семейную жизнь сына. Родители оплатили свадьбу сына в пятизвездочном отеле, автомобиль, медовый месяц в Таиланде и обучение сына на пилота. Пара также взяли кредит на строительство дома для молодоженов.

Общие затраты на семейную жизнь сына составили 25 млн рупий. Ровно столько же супруги просят за моральный ущерб.

«Мы пожертвовали нашими мечтами, чтобы вырастить его [сына]. Но, несмотря на наши усилия, сын и его жена причинили нам душевные страдания, не подарив нам внуков. Люди постоянно задают нам вопросы об этом, причиняя еще большую боль», — отметили Санджив и Садхана в документе.

«По крайней мере, если у нас будет внук, с которым мы сможем проводить время, страдания, которые мы испытываем, будут терпимы», — добавили супруги.

Сын женат шесть лет. Пара пока не планирует заводить ребенка. Также они почти не общаются с родителями и живут в разных городах из-за работы.

«Мы относились к нашей невестке как к собственной дочери. Несмотря на это, она очень редко уделяет нам время, усугубляя наши страдания», — заявили супруги.

Их адвокат говорит, что это дело «отражает правду общества».