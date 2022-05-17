Генетики вывели породу злобных хомяков

Биологи из Университета штата Джорджия благодаря редактированию генов неожиданно вывели породу агрессивных и общительных хомяков. Результаты эксперимента описаны в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Рецептор Avpr1a (при воздействии гормона вазопрессина) участвует в регуляции социального поведения живых существ. Американские исследователи с помощью технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 «отключили» рецептор у хомяков. Они предполагали, что это повлияет на способности грызунов к социализации.

«Мы были очень удивлены полученными результатами. Мы ожидали, что если мы устраним активность вазопрессина, то снизим и агрессию, и социальное взаимодействие. Но произошло обратное», — отметили они.

Хомяки без Avpr1a оказались куда более общительными и чрезмерно агрессивными. Отсутствие рецептора свело к нулю разницу в агрессии у самцов и самок относительно хомяков своего пола.

Ученые пришли к выводу: рецептор Avpr1a необходим для смягчения эффекта гормона вазопрессина, а не усиления его, как считалось ранее. Поскольку реакции хомяков на стресс похожи на человеческие, вероятно, дальнейшие наблюдения позволят узнать больше и об особенностях поведения людей.