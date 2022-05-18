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43 минуты назад

Школьник поймал гигантского карпа и установил мировой рекорд

Мира Маркина

Каллуму Петтиту всего 11, а он уже прославился на весь мир благодаря своему хобби. Маленький британец с детства обожает ловить рыбу. А недавно о его улове написало издание Daily Mail.

Школьник поймал карпа и установил мировой рекорд
Фото: StuartPettit/BNPS/dailymail.co.ukStuartPettit/BNPS/dailymail.co.uk

Каллуму поймал огромного карпа – весом 43 килограмма – и тем самым установил рекорд среди юных рыболовов. Чтобы достать рыбу из мутных вод озера, мальчику понадобилось около 20 минут. Когда карп показался на поверхности, юного рыболова окружили другие рыбаки.

Вместе с двумя мужчинами Каллуму смог вытащить рыбу из воды.

«У него было больше шансов выиграть в лотерею, чем поймать настолько крупного карпа», — подметил отец мальчика Стюарт.

Оказалось, что карп всего на пару килограммов легче самого Каллума.

Ранее «Рамблер» рассказывал о рыбаках, которые поймали треску ростом с человека.

Безумный мир,
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