Школьник поймал карпа и установил мировой рекорд

Каллуму Петтиту всего 11, а он уже прославился на весь мир благодаря своему хобби. Маленький британец с детства обожает ловить рыбу. А недавно о его улове написало издание Daily Mail.

Фото: StuartPettit/BNPS/dailymail.co.uk StuartPettit/BNPS/dailymail.co.uk

Каллуму поймал огромного карпа – весом 43 килограмма – и тем самым установил рекорд среди юных рыболовов. Чтобы достать рыбу из мутных вод озера, мальчику понадобилось около 20 минут. Когда карп показался на поверхности, юного рыболова окружили другие рыбаки.

Вместе с двумя мужчинами Каллуму смог вытащить рыбу из воды.

«У него было больше шансов выиграть в лотерею, чем поймать настолько крупного карпа», — подметил отец мальчика Стюарт.