Рыбаки поймали треску длиной с человеческий рост

Британские рыбаки в Исландии выловили треску, которая по своей длине может достигать роста взрослого мужчины. Об этом сообщает издание Metro.

Фото: Nathan Godley/SWNS Nathan Godley/SWNS

Рыбаки траулера Bergey поймали треску, длина которой 180 сантиметров, а вес 51 килограмм. Они доставили ее в портовый город Гримсби и выставили на продажу. Ее выкупил торговец морепродуктами Натан Годли. Стоимость сделки составила 165 фунтов (около 18 тысяч рублей). Он уверяет, что никогда не сталкивался с такими крупными экземплярами.

Специалисты также не исключают, что эта особь — самая крупная из всех тех, которых когда-либо вылавливали в северной Атлантике.

После покупки рекордной трески Голди поменял данные об этом виде в Википедии, выставил ее на витрине своего магазина, а затем разделал на стейки и приготовил для своей семьи и друзей.