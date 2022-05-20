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2 часа назад

Пациентка получила счет в $40 за пролитые слезы

Мария Иглина

Жительница США Камилла Джонсон получила счет в размере 40 долларов за пролитые слезы на приеме у врача. Об этом сообщает NDTV.

Пациентка получила счет в $40 за пролитые слезы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Женщина рассказала, что ее сестра пришла на прием к доктору с жалобами на заболевание. И в то время, пока она описывала симптомы, у нее потекли слезы. После осмотра врача пациентка получила счет, где увидела неожиданную графу. Так, пациентку обязали заплатить 40 долларов за слезы.

Камилла отметила, что ее сестре никто не объяснил, почему она должна тратиться из-за своих переживаний. Больница от комментариев воздержалась.

"Покажи мне, что ты живешь в Штатах, не говоря мне об этом",

— написали пользователи социальных сетей.

Ранее появилась информация о том, что в сети продают игрушки из Макдоналдса за миллионы рублей.

Безумный мир,McDonald's,
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