Пациентка получила счет в $40 за пролитые слезы

Жительница США Камилла Джонсон получила счет в размере 40 долларов за пролитые слезы на приеме у врача. Об этом сообщает NDTV.

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Женщина рассказала, что ее сестра пришла на прием к доктору с жалобами на заболевание. И в то время, пока она описывала симптомы, у нее потекли слезы. После осмотра врача пациентка получила счет, где увидела неожиданную графу. Так, пациентку обязали заплатить 40 долларов за слезы.

Камилла отметила, что ее сестре никто не объяснил, почему она должна тратиться из-за своих переживаний. Больница от комментариев воздержалась.

"Покажи мне, что ты живешь в Штатах, не говоря мне об этом",

— написали пользователи социальных сетей.