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1 час назад

В сети продают игрушки из Макдоналдса за миллионы рублей

Мира Маркина

В издании Lenta.ru обратили внимание на то, что в интернете начали продавать игрушки, купленные в сети ресторанов Макдоналдс, которые прекратили свою работу на территории Российской Федерации.

На сайтах объявлений появляются игрушки из Макдоналдса, которые выставляют на продажу за миллионы рублей. Один из продавцов предлагает покупателям еще не распакованную игрушку из детского набора "Хэппи мил" стоимостью в 10 миллионов рублей. Автор отмечает, что товар новый, еще не был вскрыт.

Так, носорог и морской котик из коллекции Beanie Boo’s 2017 года продаются за почти полтора миллиона рублей, игрушка Пикачу - за 500 тысяч рублей, а Микки Маус за 850 тысяч рублей, и все они были приобретены в Макдоналдсе.

Ранее мы писали о том, что американец нашел еду из Макдоналдса, пролежавшую 60 лет в стене.

Вещи,Видео,McDonald's,
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