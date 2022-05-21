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1 час назад

Девушка оплатила доставку еду "билетами банка приколов"

Мира Маркина

Жительница города Красноярска заказала доставку еды и вручила курьеру фальшивые деньги, об этом сообщают sibnovosti.ru.

Девушка оплатила доставку еду "билетами банка приколов"
Фото: pixabay.compixabay.com

Оказалось, что женщина проворачивает подобную схему уже не в первый раз. Она уже однажды расплачивалась с курьером "билетами банка приколов". Для этого она оформляет заказ вечером, когда доставщик не имеет возможности тщательно рассмотреть купюру, и вводит при оформлении не свой адрес.

В последний раз женщина расплатилась ненастоящей купюрой, номиналом в 5 тысяч рублей, после чего еще и получила сдачу, только уже настоящими деньгами. Курьер заметил подмену уже в автомобиле, однако дозвониться до клиентки не смог.

Однако хитрой покупательницей уже заинтересовалась полиция и ей грозит наказание.

Ранее мы рассказывали, что пациентка получила счет в $40 за пролитые слезы.

Безумный мир,
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