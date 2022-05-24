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29 минут назад

Найден самый низкий подросток в мире

Мира Маркина

Дор Бахадур Капаги, 18-летний житель Непала, попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый маленький подросток в мире, пишет Daily Mail.

Найден самый низкий подросток в мире
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Рост непальца – всего 73 сантиметра. Юноша специально приехал в столицу Непала, чтобы члены жюри и правительства страны вручили ему сертификат, подтверждающий рекорд. После торжественной церемонии фотографы устроили Дору фотосессию.

О своей жизни подросток-рекордсмен распространяться не стал, несмотря на всеобщее внимание.

СМИ сообщают, что Дор Капаги – не самый низкий человек на Земле. В настоящее время этот титул носит Эдвард Эрнандес из Колумбии. Рост мужчины застыл на отметке в 68 сантиметров.

Колумбиец также попал в Книгу рекордов Гиннесса, но в 2010 году.

Ранее «Рамблер» рассказывал о мужчине, который установил рекорд, как самый стабильный работник компании.

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