Найден самый низкий подросток в мире

Дор Бахадур Капаги, 18-летний житель Непала, попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый маленький подросток в мире, пишет Daily Mail.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Рост непальца – всего 73 сантиметра. Юноша специально приехал в столицу Непала, чтобы члены жюри и правительства страны вручили ему сертификат, подтверждающий рекорд. После торжественной церемонии фотографы устроили Дору фотосессию.

О своей жизни подросток-рекордсмен распространяться не стал, несмотря на всеобщее внимание.

СМИ сообщают, что Дор Капаги – не самый низкий человек на Земле. В настоящее время этот титул носит Эдвард Эрнандес из Колумбии. Рост мужчины застыл на отметке в 68 сантиметров.