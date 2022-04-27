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1 час назад

Мужчина почти 90 лет работал в одной компании и установил рекорд Гиннеса

Диана Товсепова

Бразилец установил рекорд Гиннеса благодаря своему трудолюбию и постоянству. Об этом сообщает пишет Oddity Central.

Мужчина почти 90 лет работал в одной компании и установил рекорд Гиннеса
Фото: PxherePxhere

В частности, 100-летний Уолтер Ортманн из Бразилии устроился на работу в компанию Industrias Renaux SA 17 января 1938 года, еще когда ему было 15 лет. К настоящему моенту, он проработал в этой компании 84 года.

Свою карьеру Уолтер начинал с должности помощника в отделе доставки. Годы спустя его повысили до менеджера по продажам. Работая в компании, мужчина ездил в заграничные командировки и получал заработную плату в девяти разных валютах.

«Вы должны любить свою работу», — заявил мужчина.

В 2022 году Ортманна официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самую долгую карьеру, построенную в одной компании. Мужчину это сильно обрадовала, но уходить на пенсию он не планирует и в 101 год.

Уолтер вспоминает свою работу еще в юности и отмечает, что сейчас сотрудникам гораздо легче в профессии. По его словам, дела теперь можно вести удаленно, находясь почти в любой точке мира. Ортман рассказал, как столько лет любить свое дело и оставаться жизнерадостным и активным человеком.

«Не сердитесь, делайте все с улыбкой. Не наживайте врагов, живите спокойно. Жизнь здесь, на Земле, — просто переходной этап», — считает 101-летний мужчина.

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