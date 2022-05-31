Австралиец подрался с кенгуру: видео

Издание Daily Star опубликовало информацию о том, что мужчина подрался с кенгуру в Австралии. Этот инцидент попал в объектив камеры наблюдения и распространился по Интернету.

Австралиец Клифф Дес рассказал журналистам, что всего лишь пытался прогнать животное со своего участка, но кенгуру повел себя агрессивно и направился прямо на мужчину. Клифф пытался убежать, а сумчатое пустилось за ним в погоню. Мужчине удалось схватить палку с земли, после чего он начал обороняться от разъяренного кенгуру.

На помощь Десу даже прибежал его пес, который пытался закрыть собой хозяина, но тому удалось все же самостоятельно повалить кенгуру на землю - так животное осознало, что проиграло в этой схватке, и пустилось прочь.

Последствием драки для австралийца стали множественные укусы, царапины и рваные раны на теле.

«Возможно, я такой красивый, что кенгуру принял меня за одну из своих самок» - посмеялся Клифф Дес.