Мужчина пробрался в Букингемский дворец ради встречи с королевой

Мужчина хотел увидеть королеву Елизавету II, и ради этого пробрался в Букингемский дворец. Об этом сообщает издание Hello!.

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28-летний Коннор Аттридж из города Истборн вечером был задержан за проникновение на территорию Букингемского дворца. Он воспользовался тем, что ворота открылись для того, чтобы пропустить въезжающую машину. Он прошел три-пять метров, после чего его заметила охрана.

Аттридж не захотел выходить и заявил, что хочет увидеть королеву. Тогда его вывели и арестовали. В это время сама Елизавета находилась в Шотландии в замке Балморал.

Адвокат мужчины рассказал, что Аттридж страдает психическим проблемами и не планировал никаких противозаконных поступков. Рассмотрение дела отложили до 28 июня, а мужчину выпустили под залог с условием, что он не будет приезжать в Лондон, исключением может быть только рассмотрение дела в суде.