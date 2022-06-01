Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Мужчина пробрался в Букингемский дворец ради встречи с Елизаветой II

Мужчина хотел увидеть королеву Елизавету II, и ради этого пробрался в Букингемский дворец. Об этом сообщает издание Hello!.

Мужчина пробрался в Букингемский дворец ради встречи с королевой
Фото: PixabayPixabay

28-летний Коннор Аттридж из города Истборн вечером был задержан за проникновение на территорию Букингемского дворца. Он воспользовался тем, что ворота открылись для того, чтобы пропустить въезжающую машину. Он прошел три-пять метров, после чего его заметила охрана.

Аттридж не захотел выходить и заявил, что хочет увидеть королеву. Тогда его вывели и арестовали. В это время сама Елизавета находилась в Шотландии в замке Балморал.

Адвокат мужчины рассказал, что Аттридж страдает психическим проблемами и не планировал никаких противозаконных поступков. Рассмотрение дела отложили до 28 июня, а мужчину выпустили под залог с условием, что он не будет приезжать в Лондон, исключением может быть только рассмотрение дела в суде.

Ранее сообщалось, как королева Елизавета II спасла Гагарина от неловкости.

Безумный мир,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители