Пассажир провез гигантского удава в питерском метро

В питерском метро соседом для пассажиров стал гигантский удав, которого хозяин решил провезти без специальной переноски.

Змея обвилась вокруг поручней в вагоне метро и спокойно ехала, смущая при этом пассажиров. Как ни странно, паники среди людей в вагоне не случилось, но и под удавом сидеть никто не решился.

Необычного пассажира обнаружили 14 июня в час-пик на Невско-Василеостровской линии питерской подземки, об этом сообщило издание Комсомольская правда.

Стоп-кадр из ролика

На данный момент остается неизвестным, кто хозяин удава и грозит ли ему какое-то наказание или штраф за подобную перевозку животного.