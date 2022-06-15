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2 часа назад

Пассажир провез гигантского удава в питерском метро

Мира Маркина

В питерском метро соседом для пассажиров стал гигантский удав, которого хозяин решил провезти без специальной переноски.

Змея обвилась вокруг поручней в вагоне метро и спокойно ехала, смущая при этом пассажиров. Как ни странно, паники среди людей в вагоне не случилось, но и под удавом сидеть никто не решился.

Необычного пассажира обнаружили 14 июня в час-пик на Невско-Василеостровской линии питерской подземки, об этом сообщило издание Комсомольская правда.

Стоп-кадр из ролика

На данный момент остается неизвестным, кто хозяин удава и грозит ли ему какое-то наказание или штраф за подобную перевозку животного.

Ранее мы писали, что в Анапе из трубы в водоем с туристами выпала большая змея.

Безумный мир,Видео,
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