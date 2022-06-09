В Анапе в водоем с туристами из трубы выпала змея

В Сети появилось видео, на котором видно, как из трубы в водоем падает огромная змея. Это произошло в Анапе, на территории санатория "Малая бухта", а сообщил об этом портал "Новая Кубань".

Очевидцам удалось случайно снять на камеру момент, когда змея выпала из трубы грунтовых вод в водоем, где плавают отдыхающие.

Конечно, плавающие в этот момент люди сразу вышли на берег и на набережной собралась толпа, разглядывающая змею, которая еще долго плавала вдоль берега.

После мужчинам удалось выловить ее с помощью сачка и отнести подальше от мест отдыха туристов.