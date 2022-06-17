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3 часа назад

«Умерший» ребенок вернулся к родителям спустя три года

Мира Маркина

Шокирующая история произошла в индийском городе Барпет. Мальчика случайно подменили в роддоме в 2019 году. Родителям пришлось возвращать ребенка, объявленного «умершим», через суд, сообщает NewsBytes.

«Умерший» ребенок вернулся к родителям спустя три года
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ребенок Назмы Ханам появился на свет 3 мая 2019 года. Поскольку у новорожденного наблюдались проблемы со здоровьем, младенца перевели в отделение реанимации при родильном отделении больницы. Некоторое время спустя врачи объявили супругам Ханам, что их сын умер. Безутешным родителям показали тело младенца. И уже тогда они заявили, что это не их ребенок. Но сотрудники медучреждения настаивали: ошибки быть не может.

Спустя несколько дней Назма вместе с мужем снова пришла в больницу. Семья узнала, что другая женщина с похожим именем и фамилией — Назима Хатун — родила ребенка практически одновременно с Назмой. И мальчик этой роженицы тоже оказался в реанимации. Чета Ханам обратилась в полицию.

Расследование продолжалось больше года. Выяснилось, что в реанимации умер малыш Назимы. Из-за ошибки персонала детей перепутали. Уже в октябре 2020 года в городской суд Барпеты было подано прошение о проведении ДНК-экспертизы. Образцы, взятые у Ханам, полностью совпали с образцами ребенка, которого воспитывали в семье Назимы.

В 2022 году суд обязал семью Хатун вернуть ребенка законным родителям. Мальчику уже исполнилось три года. Муж Назимы рассказал журналистам, что они с супругой согласились на тест ДНК, так как были абсолютно уверены: они воспитывают своего сына.

Ранее «Рамблер» рассказывал о сестрах, которые случайно перепутали женихов в день свадьбы.

Безумный мир,
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